Tesla в 2022 году представит прототип антропоморфного робота Tesla Bot

Он будет выполнять "сложные и скучные задачи", а ¬также ходить за покупками.

В 2022 году компания Tesla готовится представить прототип антропоморфного робота Tesla Bot. Об этом на корпоративной конференции заявил глава компании Илон Маск. Трансляция конференции велась на сайте Tesla.

Маск отметил, что робот будет оснащен системой искусственного интеллекта, будут и наборы датчиков, применяемые в электромобилях Tesla. При этом сам робот будет высотой примерно 172 сантиметра и вес его составит около 56 килограммов.

Если задуматься, Tesla уже сейчас можно назвать крупнейшим в мире производителем роботов, потому что наши машины напоминают полуразумных роботов на колесах, - сказал Маск.

Так, робот вместо лица будет оснащен монитором, на него будет выводиться полезная информация. Tesla Bot будет ходить со скоростью 8 км/ч, сможет он поднимать и предметы весом до 20 кг.

Предполагается, что он будет дружелюбным, - сказал миллиардер.

По словам Маска, в первую очередь Tesla Bot будет предназначен для "выполнения сложных и скучных задач", и даже сможет ходить за покупками.

Видео: Tesla