Илон Маск признался, что страдает от депрессии

Бизнесмен заметил, что хочет мыслить ясно.

Американский миллиардер, предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск признался в эфире онлайн-шоу в том, что временами страдает от депрессии. От этого заболевания иностранный бизнесмен даже принимает лекарства. Такие сведения гость предоставил в ходе интервью американскому журналисту, бывшему ведущему телеканала CNN, блогеру Дону Лемону. Илон Маск заметил, что прием медицинских препаратов помогает ему, так как ему приходится в обычном режиме работать по 16 часов ежедневно. При этом Маск не может позволить себе пребывать длительное время в состоянии, когда не способен ясно мыслить.

Иногда у меня в мозгу возникает своего рода ... негативное химическое состояние, вроде депрессии, полагаю. Или же депрессия, которая не связана с какими бы то ни было негативными новостями. Илон Маск, предприниматель

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Фото и видео: YouTube / Don Lemon