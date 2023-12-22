Маск рассказал об успехах первого пациента с вживленным имплантом Neuralink

Бизнесмен раскрыл подробности о тестировании импланта с названием Telepathy ("Телепатия").

Первый пациент с вживленным в мозг имплантом Neuralink смог управлять компьютерной мышью при помощи силы мысли. Соответствующее заявление сделал американский предприниматель Илон Маск на мероприятии Spaces, организованного на платформе социальной сети X. Основатель технологической компании добавил, что Neuralink в настоящее время тестирует процесс нажатия на кнопку компьютерной мыши.

Прогресс хороший, и пациент, похоже, полностью восстановился... Пациент может перемещать мышь по экрану, просто думая. Илон Маск, миллиардер

Напомним, что в январе 2024 года Илон Маск упоминал о том, что первый человек, которому вживили имплант компании Neuralin в мозг, чувствует себя хорошо. Полученные сведения о работе устройства показывают хорошие результаты. Исследуемое устройство получило название Telepathy ("Телепатия"). Благодаря ему владелец аппарата может управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли. Данный имплант в первую очередь создан для техлюдей, которые утратили возможность использовать свои конечности.

Марк Цукерберг вслед за Илоном Маском раскритиковал политику Apple в App Store.

Фото и видео: Neuralink