Марк Цукерберг вслед за Илоном Маском раскритиковал политику Apple в App Store

Предприниматель считает, что политика Applе вредит пользователям и разработчикам ПО.

Исполнительный директор компании Meta*, американский предприниматель Марк Цукерберг жестоко раскритиковал магазин приложений Apple за того, как в приложении AppStore обеспечивается контроль над сервисами. По мнению бизнесмена, компания сейчас стоит особняком среди других ведущих компьютерных платформ - Windows и Android. Он уверен, что политика фирмы вредит не только пользователям, но и разработчикам программного обеспечения, которые работают с Apple.

Большая проблема, когда одна компания имеет возможность контролировать, какие приложения в конечном итоге попадают на устройство. Подавляющая часть прибыли в мобильной экосистеме идет в пользу Apple. Марк Цукерберг, основатель Facebook

* Facebook - запрещенная социальная сеть, признанная на территории России экстремистской и террористической. Meta - запрещенная в России компания, признанная экстремистской и террористической

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Фото и видео: YouTube / New York Times Events