В Китае начали тестировать сеть 6G

По слухам, она сможет развивать скорость передачи данных до одного терабайта в секунду.

Компания Xiaomi начала предварительное тестирование сети 6G. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Генеральный директор компании Лэй Цзюнь отказался раскрывать подробную информацию о проводимых тестах. Однако он отметил, что "развитие стандарта связи шестого поколения невозможно без развертывания обширной сети спутникового интернета".

По слухам, сеть 6G сможет развивать скорость передачи данных до одного терабайта в секунду.

Ранее стало известно, что Xiaomi перестанет выпускать 4G-смартфоны к концу 2020 года.

Видео: YouTube / CNBC International