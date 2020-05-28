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В Китае начали тестировать сеть 6G

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По слухам, она сможет развивать скорость передачи данных до одного терабайта в секунду.

Компания Xiaomi начала предварительное тестирование сети 6G. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Генеральный директор компании Лэй Цзюнь отказался раскрывать подробную информацию о проводимых тестах. Однако он отметил, что "развитие стандарта связи шестого поколения невозможно без развертывания обширной сети спутникового интернета".

По слухам, сеть 6G сможет развивать скорость передачи данных до одного терабайта в секунду.

Ранее стало известно, что Xiaomi перестанет выпускать 4G-смартфоны к концу 2020 года.

Видео: YouTube / CNBC International

Теги: xiaomi, китай, сеть 6g
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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