"Богемская рапсодия" выйдет в китайский прокат без гомосексуальных сцен

Фильм о группе Queen и жизни Фредди Меркьюри подвергся жестокой цензуре.

Фильм о группе Queen и жизни ее вокалиста Фредди Меркьюри подвергся жестокой цензуре в Китае. Из "Богемской рапсодии" режиссера Брайана Сингера вырезали все гомосексуальные сцены. Об этом сообщает CNN.

В итоге фильм, который завоевал любовь всего мира, лишился шести эпизодов. После этого "Богемская рапсодия" сократилась более чем на две минуты.

Отметим, что с начала прошлого года Китай проводит кампанию, направленную на ликвидацию нелегальных стриминг-платформ, онлайн-игр и противозаконного контента в интернете. Под запрет также попали и идеи ЛГБТ-движения.

Ранее мы писали, что режиссера "Богемской рапсодии" Брайана Сингера обвинили в педофилии.

Фото: кадры из фильма

Видео: YouTube / 20th Century Fox Russia