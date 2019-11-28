Актер дубляжа Иван Агапов отреагировал на каминг-аут Губки Боба

Артист и не подозревал, что главный герой мультфильма является геем.

Народный артист России Иван Агапов, который озвучивает в русском дубляже Сквидварда из мультфильма "Губка Боб Квадратные штаны", прокомментировал информацию о каминг-ауте главного героя. По словам актера, он даже и не подозревал, что Губка Боб является геем. Об этом пишет "Газета.ру".

Агапов заявил, что в теории каждый может домыслить все, что угодно. Однако когда он смотрел мультфильм, у него не возникало никаких ассоциаций по поводу главного героя. Он также отметил, что внедрять идеологию ЛГБТ-сообщества в детский мультфильм – это уже чересчур.

Ранее телеканал Nickelodeon раскрыл имена трех своих персонажей, которые являются частью ЛГБТ-сообщества. В их число попал Губка Боб, Швоз Швартс из "Опасного Генри", а также главная героиня мультсериала "Аватар: Легенда о Корре". Такое заявление было сделано в честь месяца защиты прав секс-меньшинств.

Ранее мы писали, что Nickelodeon снимет приквел "Губки Боба Квадратные Штаны".

Фото: кадр из мультсериала "Губка Боб Квадратные штаны"