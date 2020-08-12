Nickelodeon показал тизер спин-оффа "Губки Боба" о Патрике

Это будет семейный ситком, состоящий из 13 серий.

Телеканал Nickelodeon опубликовал первый тизер предстоящего мультсериала про лучшего друга Губки Боба. Новый проект получил название "Шоу Патрика Стара".

По словам создателей, это будет семейный ситком, состоящий из 13 серий. Зрителям покажут несколько дней из жизни Патрика и членов его семьи. Патрик хочет снять собственное телешоу из спальни, а помогать ему в этом будут родственники. Младшая сестра Сквидина контролирует процесс за кулисами, в то время как родители Банни и Сесил, а также дедушка помогают снимать и подкидывают идеи.

Кроме того, на экране появится Тентаклс – бабушка Сквидварда.

Премьера мультсериала "Шоу Патрика Стара" состоится в июле на Nickelodeon.

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Видео: YouTube / SpongeBob SquarePants Official