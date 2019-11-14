В сети появился трейлер нового фильма про Губку Боба. В мультфильме появится Киану Ривз

Премьера в России намечена на 28 мая.

В четверг, 14 ноября, в сети появился трейлер нового фильма про жёлтую Губку Боба. Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале Paramount Pictures.

В сюжете нового мультфильма Спанч Боб и Патрик отправятся на поиски Гэри, которого похитил Посейдон. В трейлере показан необычный момент: из стога сена с главными героями разговаривает Киану Ривз.

Вначале предполагалось выпустить фильм к 20-й годовщине начала выхода на экраны. Ранее фильм был намечен на 9 февраля этого года, но премьеру перенесли. Это сделали из-за предстоящего в 2019-м релиза приключенческого фильма "Дора и Затерянный город".

В России мультфильм ожидают 28 мая.

Ранее мы сообщали о том, что Disney удалил все эпизоды "Симпсонов" с Майклом Джексоном .

Видео:Paramount Pictures/YouTube