В сети появился трейлер нового фильма про Губку Боба. В мультфильме появится Киану Ривз

В четверг, 14 ноября, в сети появился трейлер нового фильма про жёлтую Губку Боба. Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале Paramount Pictures.
В сюжете нового мультфильма Спанч Боб и Патрик отправятся на поиски Гэри, которого похитил Посейдон. В трейлере показан необычный момент: из стога сена с главными героями разговаривает Киану Ривз.
Вначале предполагалось выпустить фильм к 20-й годовщине начала выхода на экраны. Ранее фильм был намечен на 9 февраля этого года, но премьеру перенесли. Это сделали из-за предстоящего в 2019-м релиза приключенческого фильма "Дора и Затерянный город".
В России мультфильм ожидают 28 мая.
Ранее мы сообщали о том, что Disney удалил все эпизоды "Симпсонов" с Майклом Джексоном .
Видео:Paramount Pictures/YouTube
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