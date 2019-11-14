Disney удалил все эпизоды "Симпсонов" с Майклом Джексоном 

Серия вышла в эфир в сентябре 1991 года.

В четверг, 14 ноября, стало известно, что Disney вырезал Майкла Джексона из "Симпсонов". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Речь идет о первом эпизоде третьего сезона под названием "Совершенно безумный папа". По сюжету из-за неудачной стирки Гомер вынужден идти на работу в розовой рубашке. Его принимают за сумасшедшего и сажают в психушку. Там он и знакомится с Майклом Джексоном.

Серия вышла в эфир в сентябре 1991 года. Сценарий был написан специально для Майкла Джексона.

В настоящее время, компания Disney никак это не прокомментировала.

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Видео:The Simpsons/YouTube