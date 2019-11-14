Сериал будет доступен подписчикам потокового сервиса DC Universe 29 ноября.

В четверг, 14 ноября, в Сети появился трейлер "взрослого" мультсериала о Харли Квинн. Видеоролик появился на официальном YouTube-канале IGN/

В сюжете история Харли Квинн после расставания с Джокером. Девушка намерена занять собственное место в преступном мире Готэма. Она создает группировку злодеев "Легион гибели".

Шоураннером сериала выступил Дин Лори. Харли Квинн озвучила актриса Кейли Куоко, которая известна по сериалу "Теория большого взрыва".

Сериал появится на потоковом сервисе DC Universe 29 ноября. Отмечается, что проект для "взрослых".

Ранее мы сообщали о том, что "Ангелы Чарли" взлетели, но невысоко. Разбор премьеры.

Видео:IGN/YouTube