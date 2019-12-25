Стивен Кинг назвал самый страшный фильм ужасов, который даже не смог досмотреть

Впервые он посмотрел его в больнице под обезболивающими.

Американский писатель Стивен Кинг, подаривший миру десятки хорроров, назвал самый страшный фильм ужасов. По его мнению, это "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" 1999 года выпуска. Об этом пишет Dread Central.

Автор книг "Оно" и "Сияние" рассказал, что впервые посмотрел этот хоррор в больнице под обезболивающими. Кассету принес его сын.

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Фильм Эдуардо Санчеса и Дэниэла Мирика "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" рассказывает о группе студентов, которые приезжают в старинное американское поселение Беркитсвиль, штат Мэриленд. Они собираются снять документальный фильм, основанный на легенде о ведьме Блэр.

После выхода в прокат этот хоррор набрал многочисленное количество положительных отзывов зрителей и критиков. При бюджете 60 тысяч долларов он заработал более 248 млн и попал в Книгу рекордов Гиннесса как фильм с наиболее успешным соотношением расходов и доходов.

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Фото: stephenking.com