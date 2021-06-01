HBO Max показал трейлер перезапуска сериала "Сплетница"

HBO Max опубликовал на YouTube трейлер перезапуска сериала "Сплетница".
Она вернулась и стала еще хуже, чем когда-либо.
Говорится в описании ролика
Действие разворачивается спустя 8 лет после событий, показанных в оригинальной ленте. В центре сюжета окажется новое поколение подростков с Верхнего Ист-Сайда. Главными темами проекта станут социальные сети и жизнь в Нью-Йорке.
Главные роли в перезапуске исполнили Тави Гевинсон, Томас Доэрти, Эли Браун, Джордан Александер, Эмили Элин Линд и др. Сплетница вновь заговорит голосом Кристен Белл. Режиссерами выступили авторы оригинальной версии Джош Шварц и Стефани Сэвидж.
Впервые "Сплетница" появилась на экранах в 2007 году. Оригинальный сюжет основан на романах писательницы Сесили фон Зигесар. Перезапуск состоится на HBO Max 8 июля.
Ранее мы писали, что Мистер Биг все-таки появится в перезапуске "Секса в большом городе".
Видео: YouTube / HBO Max
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