Появится ли в сериале кто-то из "Губки Боба", пока неизвестно.

В среду, 12 августа, стало известно о том, что Nickelodeon создаст мультсериал о Патрике из "Спанч Боба". Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на источники.

Изестно, что актер Билл Фагербакки продолжит озвучивать друга Спанч Боба. Отмечается, в сюжете нового мультсериала история о Патрике и его семье. Зрители увидят новых героев. Однако неизвестно появится ли какой-либо персонаж из оригинального мультсериала.

Дата релиза неизвестна.

Ранее мы сообщали о том, что названа дата премьеры "Мулан" в России.

Видео:Nickelodeon/YT