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Nickelodeon снимет мультсериал про Гарфилда

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Первые комикс о коте, которые обожает лазанью, вышел в 1978 году.

Телеканал Nickelodeon снимет анимационный сериал про кота Гарфилда. Об этом сообщило издание Variety.

Телеканал смог получить права на популярного героя комиксов. Сам создатель этого персонажа Джим Дэвис очень рад, что его Гарфилд попал в умелые руки.

Первые комикс о коте, которые обожает лазанью, вышел в 1978 году. По комиксам в 1988-1995 снимался мультсериал "Гарфилд и его друзья", в 2004 на экраны вышел художественный фильм "Гарфилд", в 2006 – "Гарфилд 2".

Также Nickelodeon снимет приквел "Губки Боба Квадратные Штаны".

Видео: YouTube

Теги: nickelodeon, гарфилд, сериал
Категории: Лента новостей, Культура, Кино, Мировые новости,

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