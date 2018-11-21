Nickelodeon снимет приквел "Губки Боба Квадратные Штаны"

Мультсериал будет состоять из 13 серий.

Nickelodeon собирается снять приквел мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны". Новый проект "Kamp Koral" расскажет о 10-летнем Губке Бобе на каникулах в летнем лагере. Об этом пишет Variety.

Мультсериал будет состоять из 13 серий. Его производством займутся в июне. Исполнительными продюсерами нового проекта станут Марк Чеккарелли и Винсент Уоллер. Они работали над оригинальным сериалом и полнометражными мультфильмами о жизни в Бикини Боттом.

Первая серия мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны" вышла в эфир 1 мая 1999 года. Этот мультик стал одной из самых популярных анимационных программ на телевидении. Его создатель Стивен Хилленберг умер 11 сентября 2001 года в возрасте 40 лет.

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Видео: YouTube / Nickelodeon