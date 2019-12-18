Pixar сняла короткометражку про геев

В центре сюжета молодой человек по имени Грег, который переживает из-за переезда к своему партнеру.

Студия Pixar давно радует своих поклонников качественными мультфильмами и старается быть всегда в тренде. На этот раз они выпустили новый короткометражный мультфильм Out, главным героем которого стал мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации. Тизер появился на канале Disney+.

Стоит отметить, что Pixar впервые использует в роли главного героя гея. Сюжет рассказывает о молодом человеке по имени Грег, который переживает из-за переезда к своему партнеру Мануэлю. Проблема в том, что родители Грега не знают о его ориентации. Он переживает, как они воспримут это, и скрывает все факты своих отношений с мужчиной от родных. В финале, разумеется, складывается все хорошо. Родители принимают сына таким, какой он есть, а Грег наконец-то переезжает к Мануэлю.

Президент Pixar Джим Моррис заявил, что этот фильм не похож ни на что, что когда-либо делала студия. Некоторые художники получили возможность раскрыть свой потенциал и изобрести новые подходы к кинопроизводству.

Мультфильм "Out" вошел в серию короткометражек от Pixar "Sparkshorts". В предыдущих мультиках студии, к примеру, в последней части "Истории игрушек" или в картине "Вперед", уже появлялись ЛГБТ-персонажи, однако на второстепенных ролях.

Ранее мы писали, что мультсериал про Лунтика покажут в США, Канаде и Латинской Америке.

Видео: YouTube / WaltDisneyStudiosCanada