По данным СМИ, жертвами кинематографиста стали 50 человек.

Режиссера "Богемской рапсодии" Брайана Сингера обвинили в педофилии. По данным СМИ, на счету кинематографиста 50 жертв. Ряд из них заявил, что подверглись сексуальному насилию со стороны режиссера в несовершеннолетнем возрасте. Об этом пишет издание The Atlantic.

Один из обвинителей Виктор Валодвинос рассказал, что в 1997 году встретился с Сингером в общественном туалете. Тот похвалил внешность мальчика и пообещал ему помочь получить роль в фильме "Способный ученик". Позже 13-летний подросток попал в массовку картины. По словам Валодвиноса. Во время съемок режиссер неоднократно приставал к нему в раздевалке.

По версии СМИ, жертвами педофила также стали некие Эрик и Энди. Один занимался сексом с Сингером в 15 лет, другой — в 17 лет. Мужчины заявили, что предупреждали режиссера о своем юном возрасте.

Отмечается, что в конце 90-х гг. Сингер часто устраивал вечеринки у бассейна, на которые приглашал массу молодых людей. На одной из таких мужчина под псевдонимом Бен занимался оральным сексом с кинематографистом. На тот момент ему было около 17 лет.

Известно, что Брайн Сингер был уволен 20th Century Fox во время работы над фильмом "Богемская рапсодия" (однако в титрах он был указан как единственный режиссер, поскольку успел снять большую часть материала). После этого Сингер заявил, что вскоре его начнут поливать грязью и обвинять в сексуальных преступлениях. Кинематографист попросил не верить этим сплетням.

Ранее стали известны номинанты на премию "Оскар-2019".

Видео: YouTube / 20th Century Fox Russia