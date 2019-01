Стали известны номинанты на премию "Оскар-2019"

Трансляцию опубликовали на официальном YouTube-канале премии.

Утром 22 января в США объявили номинантов на премию "Оскар-2019". Больше всего номинаций у фильмов "Фаворитка" режиссера Йоргоса Лантимоса (10), "Рома" Альфонсо Куарона (10) и "Звезда родилась" Бредли Купера (9). Трансляция церемонии была опубликована на официальном YouTube-канале премии.

В списке лучших фильмов оказалось 8 кинолент, среди них: "Черная пантера", "Черный клановец", "Богемская рапсодия", "Фаворитка", "Рома", "Зеленая книга", "Звезда родилась", "Власть".

Лучшим режиссером в этом году может стать Спайк Ли ("Черный клановец"), Павел Павликовский ("Холодная война"), Йоргос Лантимос ("Фаворитка"), Альфонсо Куарон ("Рома"), Адам Маккей ("Власть").

Среди номинантов в категории "Лучшая актриса" есть Ялица Апарисио ("Рим"), Гленн Клоуз ("Жена"), Оливия Колман ("Фаворитка"), Мелисса МакКарти ("Сможете ли вы меня простить?"), Леди Гага ("Звезда родилась").

В категории "Лучший актер" присутствуют такие знаменитости, как Кристиан Бэйл ("Власть"), Брэдли Купер ("Звезда родилась"), Уиллем Дефо ("Ван Гог. На пороге вечности"), Вигго Мортенсен ("Зеленая книга"), Рами Малек ("Богемская рапсодия").

В списке лучших актрис второго плана Эми Адамс ("Фаворитка"), Марина Де Тавира ("Рома"), Рэйчел Вайс ("Фаворитка"), Реджина Кинг ("Если бы деревья могли говорить"), Эмма Стоун ("Фаворитка").

Лучшим актером второго плана может стать Махершала Али ("Зеленая книга"), Адам Драйвер ("Черный клановец"), Сэм Эллиотт ("Звезда родилась"), Ричард Грант ("Сможете ли вы меня простить?"), Сэм Рокуэлл ("Власть").

В категории "Лучшая музыка к фильму" представлены композиции к следующим кинолентам: "Черная пантера", "Черный клановец", "Если бы деревья могли говорить", "Остров собак", "Мэри Поппинс возвращается".

Среди лучших короткометражных мультфильмов 5 названий: "Поведение животных", "Поздний полдень", "Один маленький шаг", "Бао" и Weekends

Лучшим мультфильмом могут признать "Суперсемейку 2", "Остров собак", "Мирай из будущего", "Ральф против интернета", "Человек-паук: Через вселенные".

В категории "Лучший фильм на иностранном языке" присутствует "Холодная война", "Капернаум", "Рома", "Магазинные воришки" и Never Look Away

Лучшие визуальные эффекты в фильмах: "Мстители: Война бесконечности", "Кристофер Робин", "Человек на Луне", "Первому игроку приготовиться", "Хан Соло: Звездные войны. Истории".

Торжественная церемония награждения состоится 24 февраля в театре "Долби " Лос-Анджелеса. Кто станет ведущим мероприятия, пока неизвестно.

