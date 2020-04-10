У "Богемской рапсодии" может появиться продолжение

Основная проблема – создать хороший сценарий для сиквела.

Гитарист группы Queen Брайан Мэй заявил, что у "Богемской рапсодии" с Рами Малеком может появиться продолжение. Об этом он рассказал в прямом эфире в Instagram, сообщает New Musical Express.

По словам Мэя, рок-коллектив ищет идеи для возможного сиквела. Основная проблема – создать хороший сценарий. Музыкант заявил, что никто не ожидал, что первый фильм будет таким успешным.

События "Богемской рапсодии" закончились на выступлении Queen на Live Aid в 1985 году. Фредди Меркьюри умер в ноябре 1991 года.

Ранее Warner Bros. отказалась от гибридного проката в 2022 году.

Видео: YouTube / 20th Century Fox Russia