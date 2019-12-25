Петербургский пианист выступит на мировом концерте в честь Фредди Меркьюри

Музыкант уже получил визу в швейцарский Монтрё.

Пианист-виртуоз Пётр Андреев, рекордсмен страны по сплошной пьесе, отыгравший 350 песен подряд за сутки, выступит на мировом концерте в честь дня рождения фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри. Пётр Андреев будет единственным участником из России. Информация опубликована на сайте мероприятия.

Музыкант уже получил визу в швейцарский Монтрё. На сайте организаторов говорится о том, что пианист выступал в 85 странах, в том числе играл для бывшего президента Украины Петра Порошенко и совсем недавно для Владимира Путина.

В 2016 году Пётр Андреев провел на стрелке Васильевского острова 24-часовый благотворительный музыкальный марафон. Заработанные деньги были переданы в фонд "Старшие Братья Старшие Сестры", который поддерживает сирот и детей в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В мае в Петербурге скончался пианист-виртуоз Марк Бек.

Фото: ВКонтакте / Петр Андреев