В Петербурге скончался пианист-виртуоз Марк Бек

Заслуженному артисту России было 79 лет.

В субботу, 15 мая, на 80-м году жизни ушел из жизни пианист-виртуоз, заслуженный артист России и заведующий музыкальной частью Театра имени В.Ф. Комиссаржевской Марк Бек, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Марк Бек являлся дипломантом различных конкурсов артистов эстрады России, а также всесоюзного фестиваля молодежи и студентов.

Пианис-виртуоз работал в Театре имени В.Ф. Комиссаржевской с 2019 года, его мелодии звучали в спектаклях "В осколках собственного счастья", "Если бы знать…", "Я вернулся в мой город…". Коллектив театр выражает соболезнования семье и близким Марка Бека.

Дата и место похорон пока неизвестны.

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Фото: пресс-служба Театра имени В.Ф.Комиссаржевской