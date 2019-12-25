В США умер старейший актер в мире Норман Ллойд

Ему было 106 лет.

В своем доме в Лос-Анджелесе скончался американский актер Норман Ллойд. Его не стало в возрасте 106 лет. Об этом сообщил журнал Variety.

Согласно данным специализированного интернет-ресурса oldest.org, Ллойд был старейшим действующим актером в мире киноиндустрии. Он работал до последних дней, участвуя в разнообразных конкурсах, фестивалях и шоу в качестве жюри.

Норман Ллойд родился 8 ноября 1914 года. Его карьера началась в 30-х гг. прошлого века в Нью-Йорке. За всю жизнь он снялся в более чем в 60 фильмах и телешоу. В том числе Ллойд сыграл в картинах режиссера Альфреда Хичкока "Диверсант" и "Завороженный". В качестве продюсера был номинирован на "Эмми" за сериал "Суть дела".

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Фото: kinopoisk.ru