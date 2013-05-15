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В Петербурге умер актер и театральный педагог Олег Зорин
Сегодня, 15:43
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kraratau27

В Петербурге умер актер и театральный педагог Олег Зорин

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Он до последнего дня работал и "активно участвовал в жизни театра". 

В четверг, 6 мая, умер Олег Зорин, ветеран Академического театра имени Ленсовета, режиссер, актер и педагог на 82-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Валерия Градковского.

По словам Градковского, актер ушел из жизни утром. Он до последнего дня работал и "активно участвовал в жизни театра". 

Олег Зорин в 1961 году был принят Игорем Владимировым в труппу Театра имени Ленсовета.В 1985-1995 годах работал в театре "Эксперимент", где активно выступал в жанре театра одного актера. В 1995 году вновь вернулся в театр имени Ленсовета на должность режиссера. 

Ранее Piter.tv писал, что умер народный артист России Ефим Каменецкий.

Фото: Вконтакте / Театр им. Ленсовета. Ю. Смелкина

Теги: актёр, режиссер, смерть
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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