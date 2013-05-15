В Петербурге умер актер и театральный педагог Олег Зорин

Он до последнего дня работал и "активно участвовал в жизни театра".

В четверг, 6 мая, умер Олег Зорин, ветеран Академического театра имени Ленсовета, режиссер, актер и педагог на 82-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Валерия Градковского.

По словам Градковского, актер ушел из жизни утром. Он до последнего дня работал и "активно участвовал в жизни театра".

Олег Зорин в 1961 году был принят Игорем Владимировым в труппу Театра имени Ленсовета.В 1985-1995 годах работал в театре "Эксперимент", где активно выступал в жанре театра одного актера. В 1995 году вновь вернулся в театр имени Ленсовета на должность режиссера.

Ранее Piter.tv писал, что умер народный артист России Ефим Каменецкий.

Фото: Вконтакте / Театр им. Ленсовета. Ю. Смелкина