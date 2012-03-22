Британский пианист Стивен Ридли признался в любви к России

В понедельник, 29 ноября, в Москве пройдет концерт Ридли.

В Москву с концертом прилетел британский пианист Стивен Ридли. Музыкант признается, он всем сердцем любит Россию. Он рассказал "Петербургскому дневнику", что с Россией у него особая связь.

Мне кажется, что в прошлой жизни я был русским (смеется). Как будто бы Россия – это часть моей души! Стивен Ридли, пианист

По словам Ридли, в русском характере есть уникальные черты характера, которые он видит и в себе: упорство, эксцентричность, решительность, фундаментальная доброта, открытость, теплота сердца и искренность.

Пианист также был бы не против пожить в Москве, на Патриарших прудах. Но его планам мешает всемирный коронавирус. Он также бывал в Петербурге, который ему пришелся по душе.

До своей музыкальной карьеры Ридли работал в банке. По его словам, смена деятельности далась ему тяжело.

Ранее композитор Игорь Вдовин высказался о сериале "Вне себя".

Фото: Instagram / stephenridley