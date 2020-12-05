Пианист Александр Болотин даст концерт в Петербургской филармонии

Пианист исполнит для слушателей произведения Шопена и Мусоргского.

23 мая в рамках VI Международного музыкального фестиваля "Классика без границ" в Петербурге пройдет фортепианный концерт Александра Болотина.

Александр Болотин завоевал множество призов на международных музыкальных конкурсах. Лауреат премии правительства Санкт-Петербурга "Юные дарования" (2012), Общероссийского конкурса "Молодые дарования России" (2017). Обладатель стипендии им. А.Н. Скрябина "Путь к Скрябину" (Москва, 2015), именной стипендии правительства Санкт-Петербурга им. А.П. Петрова (2017).

Александр Болотин концертировал в лучших залах Петербурга и Москвы, в ряде стран Европы, Израиле, Японии и США. Принимал участие более чем в десяти международных музыкальных фестивалях. С 2017 года пианист является участником программ Санкт-Петербургского Дома музыки.

Начало: 23 мая в 19.00.

Адрес: Невский пр, 30.

Цена билетов: от 500 рублей.

Фото: предоставлено организаторами