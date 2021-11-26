Композитор Игорь Вдовин высказался о сериале "Вне себя"

Композитор Игорь Вдовин в интервью изданию "Петербургский дневник" рассказал, как стал участником сериала "Вне себя".
По его словам, в проект его пригласил Александр Копейкин, звукорежиссер проекта. Он порекомендовал кандидатуру Вдовина Александру Дулерайну.
Я сделал несколько набросков – и понеслось. Мне этот проект понравился всем, когда я посмотрел рабочий монтаж: понравился историей, юмором, темпом. Мне дали творческую свободу. Я просто посмотрел варианты монтажа, у меня возникли свои мысли – и мы совпали в видении с творческой группой.
поделился Вдовин
Композитор отметил, что сериал довольно веселая картина, но при этом с большой долей черного юмора.
Фото: пресс-служба ТНТ
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