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Композитор Игорь Вдовин высказался о сериале "Вне себя"
Сегодня, 14:05
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Композитор Игорь Вдовин высказался о сериале "Вне себя"

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Музыкант и один из создателей группы "Ленинград" написал музыку к сериалу, который вышел на экраны в ноябре.

Композитор Игорь Вдовин в интервью изданию "Петербургский дневник" рассказал, как стал участником сериала "Вне себя".

По его словам, в проект его пригласил Александр Копейкин, звукорежиссер проекта. Он порекомендовал кандидатуру Вдовина Александру Дулерайну.

Я сделал несколько набросков – и понеслось. Мне этот проект понравился всем, когда я посмотрел рабочий монтаж: понравился историей, юмором, темпом. Мне дали творческую свободу. Я просто посмотрел варианты монтажа, у меня возникли свои мысли – и мы совпали в видении с творческой группой.

поделился Вдовин

Композитор отметил, что сериал довольно веселая картина, но при этом с большой долей черного юмора.

Фото: пресс-служба ТНТ

Теги: игорь вдовин, сериал вне себя
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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