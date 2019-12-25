Петербуржцам показали сериал "Вне себя" о финансисте с редким психическим расстройством

В Петербурге в кинотеатре "Англетер" состоялся предпремьерный показ сериала "Вне себя". Остросюжетный детектив с элементами черной комедии представили режиссеры Клим Козинский и Александр Дулерайн, композитор Игорь Вдовин, а также актрисы Елена Морозова и Анна Котова-Дерябина.
Создатели и актеры обсудили с гостями показа сюжетные повороты сериала и персонажей.
"Вне себя" – это специфический опыт. Просто невероятная удача, что он получился. Потому что сохранить множественность и одновременно с этим единство какое-то – это труднейшая задача. И мне кажется, мы с ней справились.
Поделился Клим Козинский
Мне очень хотелось, чтобы эта история была захватывающей и было интересно ее смотреть. Могу намекнуть, что эта история про исправление.
Отметил Александр Дулерайн
Главную роль исполнил Евгений Стычкин. Он сыграл гениального финансиста с редким психическим расстройством и большими проблемами. Герой Стычкина – Дмитрий – постоянно окружен фантомами, среди которых его убитая жена (Елена Лядова) и ее застрелившийся любовник-следователь (Евгений Цыганов). Чтобы избавиться от призраков и вернуть опеку над ребенком, герой обращается к психиатру и начинает расследовать смерть жены. Это расследование переворачивает его жизнь с ног на голову.
Премьера сериала состоится 18 ноября на видеоплатформе PREMIER.
Ранее Александр Соколовский рассказал Piter.TV о своей роли в сериале.
Фото: пресс-служба сериала "Вне себя"
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