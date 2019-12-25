Петербуржцам показали сериал "Вне себя" о финансисте с редким психическим расстройством

Премьера состоится 18 ноября на видеоплатформе PREMIER.

В Петербурге в кинотеатре "Англетер" состоялся предпремьерный показ сериала "Вне себя". Остросюжетный детектив с элементами черной комедии представили режиссеры Клим Козинский и Александр Дулерайн, композитор Игорь Вдовин, а также актрисы Елена Морозова и Анна Котова-Дерябина.

Создатели и актеры обсудили с гостями показа сюжетные повороты сериала и персонажей.

"Вне себя" – это специфический опыт. Просто невероятная удача, что он получился. Потому что сохранить множественность и одновременно с этим единство какое-то – это труднейшая задача. И мне кажется, мы с ней справились. Поделился Клим Козинский

Мне очень хотелось, чтобы эта история была захватывающей и было интересно ее смотреть. Могу намекнуть, что эта история про исправление. Отметил Александр Дулерайн

Главную роль исполнил Евгений Стычкин. Он сыграл гениального финансиста с редким психическим расстройством и большими проблемами. Герой Стычкина – Дмитрий – постоянно окружен фантомами, среди которых его убитая жена (Елена Лядова) и ее застрелившийся любовник-следователь (Евгений Цыганов). Чтобы избавиться от призраков и вернуть опеку над ребенком, герой обращается к психиатру и начинает расследовать смерть жены. Это расследование переворачивает его жизнь с ног на голову.

Премьера сериала состоится 18 ноября на видеоплатформе PREMIER.

Ранее Александр Соколовский рассказал Piter.TV о своей роли в сериале.

Фото: пресс-служба сериала "Вне себя"