Александр Соколовский – о роли в сериале "Вне себя", Петербурге и переезде в Лос-Анджелес

18 ноября на видеосервисе PREMIER стартует показ остросюжетного детективного сериала "Вне себя". История расскажет о гениальном финансисте с редким психическим расстройством и большими проблемами.

Главный герой Дмитрий постоянно окружен фантомами, среди которых его убитая жена и ее застрелившийся любовник-следователь. Чтобы избавиться от них и вернуть опеку над ребенком, герой обращается к психиатру и начинает расследовать смерть жены. Это расследование переворачивает жизнь Дмитрия с ног на голову.

Накануне выхода сериала "Вне себя" Piter.TV пообщался с известным российским актером Александром Соколовским. Мы поговорили с ним об его роли в проекте, тонкостях актерской работы, режиссерском таланте Клима Козинского, а также о переезде в Лос-Анджелес и родном городе Санкт-Петербурге.

Александр, расскажите о своем герое в сериале "Вне себя"

В сериале я сыграл главного помощника бандита, так называемую правую руку. Это очень частая роль в разных британских боевиках и криминальных драмах. У нас в кино это тоже достаточно популярный персонаж. Это тот самый герой, на которого всегда можно повесить всех собак в случае чего. При любой неудаче у каждого босса мафии всегда должен быть "капо".

Как проходил кастинг на вашу роль?

Кастинг на мою роль был недолгим, меня утвердили по первым же пробам. Думаю, что моя роль не требовала каких-то очень сложных, длинных туров кастинга. На пробах я показывал сцену с разжиганием бани. Это, по-моему, первое появление Степана – моего героя в сериале, и там получилась очень смешная сцена. Юрий Цурило спрашивает у меня: "Ты когда-нибудь людей в бане жег?". Я говорю: "В бане? Нет, в бане не жег". По этой сцене меня и утвердили.

Вашим партнером стал Юрий Цурило. Как работалось с ним?

Юрий Цурило – прекраснейший артист! Я благодарен, что жизнь меня с ним свела. Естественно, я его знал и до съемок в сериале "Вне себя". Это очень известный советский и российский актер. Было огромное удовольствие с ним работать. Он не то чтобы кладезь актерских советов... Юрий – один из самых опытных и сильных артистов того поколения, он прошел такую школу! Я очень жалею, что он не преподает, что у него нет своего курса. Вот именно такие мэтры и должны давать знания молодым артистам и студентам, которые учатся в театральных институтах.

Он меня научил максимальной отдаче. Там будет сцена, когда мы баню будем жечь, и Юрий на самом деле прыгал в пламя! Артист себя совершенно не берег, как это часто бывает у нас в кинематографе, и меня настолько покорила эта отдача. Несмотря на то, что Юрию уже далеко за 60, он работает на 300% в кадре – каждую секунду, каждый дубль. Ни на секунду никаких послаблений себе не позволяет. И это удивительно, меня это просто покорило!

Что скажете о работе с режиссером Климом Козинским?

Он очень тонко чувствует артистов, у него удивительным образом получается к каждому найти подход. Я благодарен и Климу Козинскому, и Александру Дулерайну за то, что они очень деликатно ограняют свои актерские алмазы, которых они утвердили в проект. Очень деликатная, очень внимательная и подробная работа. Это очень большое счастье и удовольствие работать с такими людьми.

Как вы для себя понимаете смысл сериала "Вне себя", о чем этот сериал?

Этот сериал о том, что мы очень часто теряем себя, очень часто уходим от себя. Начинаем жить какой-то другой жизнью, навязанной нам извне.

В Instagram у вас велась активная дискуссия на тему: "Стыдно или не стыдно чего-то не знать". Как думаете, откуда взялось такое мнение, что базовые знания не нужны, раз их можно загуглить? Вы когда-нибудь так думали – в школе, например?

Я так никогда не думал, потому что большую часть своей жизни жил в мире, когда информация не поступала спустя 5 секунд после озадаченности каким-либо вопросом. Соответственно именно то, что знания стали легко доступны, и мы все подключены к одному большому информационному облаку, потребность знать что-то пропала. Делиться знаниями больше не модно. Знать что-то не модно. Почему-то сейчас стало модно продвигать тренд, что надо позволить людям жить так, как они хотят: "Если люди не хотят развиваться, да и ради бога, позвольте им жить их жизнью!". Я с этим трендом не согласен. Я считаю, что это ведет к глобальной деградации, и я очень рад, что, например, в моем Instagram подавляющее большинство людей откликнулось на тему того, что мы действительно стали более инертны к знаниям, чем раньше.

Одно из ваших увлечений – дайвинг. Вы советуете заниматься им всем людям. Почему?

Дайвинг. Это самый легкий и простой способ получения экстремального удовольствия. Не нужны никакие физические данные, никакая сила – ничего. Вам просто нужно не бояться глубины и воды. Все. И вы будете плыть с аквалангом и получать удовольствие от красивейшего подводного мира.

Недавно вы летали в Армению. Там у вас съемки очередного фильма?

В Армению я полетел не на съемки, а на армянскую свадьбу к сестре своей подруги. У меня давно была мечта – побывать на армянской свадьбе, и, мне кажется, вселенная подарила мне лучший вариант из всех, на которые я мог бы рассчитывать. Удивительная атмосфера, удивительные люди, прекрасные молодожены, веселые танцы... Я никогда не думал, что когда-нибудь я буду исполнять такие танцы в центре танцпола (смеется). Но надо сказать, что я получил большое удовольствие и совершенно не чувствовал себя не в своей тарелке.

Вы родом из Санкт-Петербурга. Сложно ли было переезжать в Москву?

Переезд из Санкт-Петербурга в Москву был несложным, потому что я знал, почему переезжаю, для чего и куда. Ну и мне было всего 17 лет. Это такой возраст, в котором все немножко по-другому ощущаешь и совершенно не анализируешь. Я знал, что все будет отлично. В принципе, это был не последний переезд в моей жизни.

Дам немножко эксклюзива! Недавно я переехал в Лос-Анджелес. И это было гораздо более сложное решение, ведь его я принимал уже в возрасте 30 лет. И тут уже было столько анализов, столько внутренних страхов и блоков... Но я решился. Я сделал. А впереди – новая веселая дорога.

Есть ли какие-то вещи или места в Санкт-Петербурге, которым невозможно найти замену в другом городе?

Да, конечно! Это весь Васильевский Остров, Дворцовая набережная, Дворцовая площадь, Исаакиевский собор и, наверное, вообще любая набережная Санкт-Петербурга. Это самый большой и красивый город, если мы говорим об объеме исторической площади. Нет ни одного города в мире, который по объему исторических зданий был бы больше Санкт-Петербурга. По Петербургу можно гулять бесконечно. Это самый невероятный и красивый город мира. Да простят меня Рим и Париж.

Что посоветуете людям, которые хотят переехать в Санкт-Петербург?

О-о-о, ребята, запасайтесь большим количеством теплых вещей. Вот эта поговорка "У природы нет плохой погоды", к сожалению, в Питере не работает. Нет, у природы есть плохая погода, и она вся в Санкт-Петербурге.

Совет первый – много одежды. Совет второй – много книг, потому что в Санкт-Петербурге рано или поздно схлестнетесь с кем-нибудь в интеллектуальной дуэли, где вероятно потерпите крах. Санкт-Петербург – это город людей, которые любят зарубаться в разные интеллектуальные споры, и я думаю, что для того, чтобы быть вооруженным и подготовленным, стоит немножко подтянуть свой уровень эрудиции.

А есть ли какие-то подводные камни, о которых необходимо узнать заранее?

Подводные камни – даже, честно говоря, не знаю… Петербург – прекрасный, замечательный мегаполис, в котором есть все, что нужно для жизни, и прекрасные люди... Поэтому даже не знаю. Мне кажется, что те, кто решается на переезд в Санкт-Петербург, знают, зачем они туда едут.

Фото: кадры из сериала "Вне себя", Instagram / alexandrsokolovsky