Погибли 8 человек, еще 11 - пострадали.

В Китае грузовик перевернулся на дороге и задавил группу людей. Об этом сообщили очевидцы, опубликовавшие ролик в социальной сети Weibo. Местные власти подтвердили факт аварии, которая произошла в центральной части провинции Хэнань.

На данный момент известно, что трагедия произошла вечером 15 сентября в городе Синьян. Жертвами ДТП стали восемь человек. Еще 11 местных жителей получили различные травмы. За несколько часов до инцидента по дороге проезжал еще один грузовик, который перевозил чеснок. Из его кузова выпала часть груза. Во второй половине дня люди вышли на дорогу чтобы собрать чеснок и расчистить проезжую часть. именно они и пострадали в аварии. В настоящее время полиция устанавливает причину произошедшего.

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Видео: Youtube/大紀元新聞網