За сутки 296 пациентов перешли в тяжелое состояние.

В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек. Днем ранее чиновники говорили о 811 погибших от пневмонии нового типа. Зараженными остаются более 40,2 тысяч местного населения. Медикам удалось помочь 3,3 тысячам пациентов, которых уже отправили домой. Такую статистику предоставили в государственном комитете по гигиене и здравоохранению КНР.

Новых случаев инфицирования выявлено более трех тысяч заболевших. За сутки скончались 97 человек, выписано 632 пациента. За последние сутки также выросло количество тяжелых пациентов - на 296 человек. Данные взяты из отчетов 31 провинции Китая.

Ранее Piter.tv писал о том, что посол Китая в США отреагировал на данные об "искусственном" коронавирусе.

Видео: YouTube/ITV News