В Кировске проводится доследственная проверка по факту избиения подростками учительницы

Несовершеннолетние девушки на автостанции Кировска учинили конфликт с учительницей начальных классов и избили её.

В Кировске Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту избиения подростками учительницы начальных классов. Об этом сообщила пресс-служба Следкома по Ленобласти.

В СМИ сообщалось, что несовершеннолетние девушки на автостанции Кировска учинили конфликт с учительницей начальных классов и избили её.

По данному факту проводится доследственная проверка. После проведения необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего, инциденту будет дана правовая оценка.

Фото: Telegram/ Следком47