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В Кировске проводится доследственная проверка по факту избиения подростками учительницы
Сегодня, 11:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Кировске проводится доследственная проверка по факту избиения подростками учительницы

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Несовершеннолетние девушки на автостанции Кировска учинили конфликт с учительницей начальных классов и избили её.

В Кировске Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту избиения подростками учительницы начальных классов. Об этом сообщила пресс-служба Следкома по Ленобласти.

В СМИ сообщалось, что несовершеннолетние девушки на автостанции Кировска учинили конфликт с учительницей начальных классов и избили её.

По данному факту проводится доследственная проверка. После проведения необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего, инциденту будет дана правовая оценка.

Фото: Telegram/ Следком47

Теги: избиение, учительница
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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