Его подозревают в растрате имущества.

В Киргизии задержали командующего внутренними войсками страны Исламбека Кенжекулова и нескольких должностных лиц ведомства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе республиканской генеральной прокуратуры.

В сообщении указывается, что ряд должностных лиц перечисляли на счета подставных фирм бюджетные средства, которые были выделены для закупки продовольствия и вещевого имущества для личного состава. Общий ущерб от незаконной деятельности оценили в 33,9 миллиона сомов (около 29,7 млн рублей).

В отношении должностных лиц возбуждены уголовные дела по статьям о злоупотреблении полномочиями, мошенничестве, присвоении и растрате в особо крупном размере, а также халатности и служебном подлоге.

Вопрос об избрании меры пресечения Кенжекулову будет рассмотрен в ближайшее время.

Ранее сына Павла Астахова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве.

Фото: МВД КР