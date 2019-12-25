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Сына Павла Астахова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве
Сегодня, 15:08
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Сына Павла Астахова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

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Срок меры пресечения истекает 18 февраля 2022 года.

Суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Антону Астахову, сыну экс-уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Фабула уголовного дела официально не раскрыта. Согласно данным СМИ, следователи считают Астахова причастным к хищению несколько миллионов рублей. 

По информации Telegram-канала Mash, его обвиняют в мошенничестве на общую сумму до 1,2 миллиарда рублей. 

Астахов отправлен под домашний арест до 18 февраля следующего года. Ему может грозить до десяти лет колонии. 

Ранее суд признал экс-сотрудников ГМЗ "Петергоф" виновными в растрате.

Фото: pixabay.com

Теги: антон астахов, мошенничество, хищение
Категории: Лента новостей, Новости России,

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Щелконогов Игорь
Сегодня 15:45

Яблоко от яблони далеко не падает . У нас всё правительство такое . Отмажут .

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