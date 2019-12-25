Сына Павла Астахова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Срок меры пресечения истекает 18 февраля 2022 года.

Суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Антону Астахову, сыну экс-уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Фабула уголовного дела официально не раскрыта. Согласно данным СМИ, следователи считают Астахова причастным к хищению несколько миллионов рублей.

По информации Telegram-канала Mash, его обвиняют в мошенничестве на общую сумму до 1,2 миллиарда рублей.

Астахов отправлен под домашний арест до 18 февраля следующего года. Ему может грозить до десяти лет колонии.

Ранее суд признал экс-сотрудников ГМЗ "Петергоф" виновными в растрате.

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