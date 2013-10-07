Суд признал экс-сотрудников ГМЗ "Петергоф" виновными в растрате

Речь идет о хищении, которое произошло в 2013 году.

Куйбышевский районный суд в Петербурге огласил приговор в отношении бывших сотрудников ГМЗ "Петергоф". Их обвинили в участии в многомиллионной схеме присвоения средств. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Речь идет о хищении, которое произошло в 2013 году. По версии следствия, руководство ГМЗ вступило в сговор с подрядчиком о присвоении средств, выделенных Минкультуры РФ на реконструкцию пассажирского причального сооружения в Нижнем парке. Были похищены и обналичены 27,7 миллиона рублей, а затем еще 14,9 миллиона.

Приговор главным фигурантам был вынесен ранее, Теперь перед судом предстали бывшие сотрудники: ведущий инженер отдела реставрации и реконструкции Дмитрий Демин и начальник отдела реставрации и реконструкции Дмитрий Дорохин. Их признали виновными в пособничестве при присвоении средств. Обоим назначено наказание в виде 4 лет условного срока с испытательным сроком в два года.

Ранее посредник в передаче взятки в 100 млн рублей отделался условным сроком в Ленобласти.

Фото: Piter.tv