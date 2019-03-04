Посредник в передаче взятки в 100 млн рублей отделался условным сроком в Ленобласти

Компания требовала 100 млн рублей за то, чтобы согласовать сделку присоединения ООО "НОВАТЕК — Усть-Луга" к электрической подстанции "Слободка".

В Ленинградской области посреднику, который передавал взятку в 100 млн рублей, суд вынес приговор. Мужчина отдавал деньги должностным лицам филиала компании "Магистральные электрические сети Северо-Запад", сообщили в пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, обвиняемый способствовал передаче взятки от исполнительного директора АО "Усть-Луга Ойл" должностным лицам филиала "Магистральные электрические сети Северо-Запад". Они требовали 100 млн рублей за то, чтобы согласовать сделку присоединения ООО "НОВАТЕК — Усть-Луга" к электрической подстанции "Слободка".

Отмечается, что уголовное дело рассматривали в особом порядке – обвиняемые заключили досудебного соглашения о сотрудничестве. В результате суд назначил наказание в виде трёх лишения свободы условно с применением с испытательным сроком в три года.

На данный момент продолжается расследование дела в отношении директора по развитию и начальника отдела по договорам сети филиала компании "Магистральные электрические сети Северо-Запад" и других участников.

Фото: Piter.tv

