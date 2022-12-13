Петербургский суд отказал экс-главе "Усть-Луги" Израйлиту в защите деловой репутации

Экс-глава просит признать письмо не соответствующим действительности и выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 99 копеек. Суд отказал ему.

В четверг, 16 февраля, Куйбышевский суд Петербурга рассмотрел иск бывшего главы порта Усть-Луга Валерия Израйлита – он пожаловался на МТУ Росимущество и потребовал защиты своей чести, достоинства и деловой репутации. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Израйлит подчеркнул, что представитель Росимущества просил приобщить к его уголовному делу письмо УФСБ по Петербургу и Ленобласти. По его мнению, в нем содержатся ложные сведения, порочащие его честь. В частности, там говорилось об уголовном деле об отмывании денег, которое завели на Израйлита в Австрии.

Экс-глава просит признать письмо не соответствующим действительности и выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 99 копеек. Суд отказал ему.

Напомним, бывшего главу порта Усть-Луга задержали в 2016 году по делу о хищениях и отмывании 317 миллионов рублей, выделенных на развитие порта.

Ранее в Петербурге учителю биологии дали 17,5 лет колонии за педофилию. По версии правоохранителей, он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении учеников прямо в школе.

Фото: Piter.tv

