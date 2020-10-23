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В Киргизии задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота

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Отмечается, что всего в группу заговорщиков входили более ста человек.

В Киргизии задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота. Об этом заявили в пресс-службе госкомитета нацбезопасности республики.

Задержанные лица планировали организовать массовые беспорядки в целях последующего насильственного захвата власти. Отмечается, что всего в группу заговорщиков входили более ста человек. Подозреваемые уже дали признательные показания.

Ранее Песков назвал сообщения о попытке госпереворота в Киргизии очень тревожными.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: госпереворот, задержание, киргизия, подозреваемые
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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