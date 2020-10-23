В Киргизии задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота. Об этом заявили в пресс-службе госкомитета нацбезопасности республики.
Задержанные лица планировали организовать массовые беспорядки в целях последующего насильственного захвата власти. Отмечается, что всего в группу заговорщиков входили более ста человек. Подозреваемые уже дали признательные показания.
Ранее Песков назвал сообщения о попытке госпереворота в Киргизии очень тревожными.
Видео: Telegram / РИА Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все