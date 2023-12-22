В Киргизии эвакуировали с горного пика пострадавшую россиянку

Альпинистка находится в руках врачей.

Сотрудники экстренного министерства в Киргизии провели операцию по эвакуации со склона горного пика пострадавшей россиянки. В пресс-службе ГУ МЧС страны уточнили, что альпинистка получила травму ноги во время восхождения на пик Рацека. К месту происшествия специалисты направили спасательный вертолет. Экипаж отметил, что несмотря на суровую погоду борту удалось совершить посадки на высоте в 3,8 тысячи метров над уровнем море. В настоящее время туристка уже доставлена к медицинскому персоналу.

В ущелье Ак-Сай при восхождении на пик Рацека она получила травму ноги. альпинистка находится под наблюдением врачей. Состояние ее удовлетворительное. пресс-служба ГУ МЧС Киргизии

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье