  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:31
91
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Киргизии эвакуировали с горного пика пострадавшую россиянку

0 0

Альпинистка находится в руках врачей.

Сотрудники экстренного министерства в Киргизии провели операцию по эвакуации со склона горного пика пострадавшей россиянки. В пресс-службе ГУ МЧС страны уточнили, что альпинистка получила травму ноги во время восхождения на пик Рацека. К месту происшествия специалисты направили спасательный вертолет. Экипаж отметил, что несмотря на суровую погоду борту удалось совершить посадки на высоте в 3,8 тысячи метров над уровнем море. В настоящее время туристка уже доставлена к медицинскому персоналу.

В ущелье Ак-Сай при восхождении на пик Рацека она получила травму ноги. альпинистка находится под наблюдением врачей. Состояние ее удовлетворительное.

пресс-служба ГУ МЧС Киргизии

В крымских горах 21 спасатель искал женщину.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье

Теги: киргигия, пик рацека, туризм, эвакуация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии