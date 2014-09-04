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В крымских горах 21 спасатель искал женщину

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Россиянка заблудилась во время тихой охоты.

Под городом Судаком россиянка пошла в горы за грибами и заблудилась из-за тумана. В результате женщину искали 21 спасатель и 6 единиц специальной техники. Им удалось найти местную жительницу в районе села Лесное между крымских скал. С помощью альпинистского снаряжения пострадавшая была транспортирована в безопасное место, после чего женщину транспортировали к месту проживания. В медицинской помощи пациентка не нуждалась.  По информации от экстренного регионального министерства, в общей сложности женщину искали 7 часов, спасателям пришлось обследовать 60 квадратных метров.  Позже было установлено, что женщина пошла за грибами, но в тумане сбилась с маршрута.

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Фото и видео: Судакский АСО ГКУ РК "Крым-Спас"

Теги: крым, спасатели
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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