МЧС России получило новый вертолет Ми-8

Борт изготовлен на Казанском авиационном заводе.

Российское экстренное министерство получило новый вертолет Ми-8МТВ-1, который отправился на базу Хабаровского авиационно-спасательного центра. Специалисты отметили, что указанный борт с Казанского авиационного завода за семь дней перелетел в место службы через Екатеринбург, Омск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Читу и Благовещенск. При помощи водосливного устройства ВСУ-5А, воздушное судно может сбрасывать на очаги воспламенений до пяти тонн воды. Отечественный вертолет способен проводить поисково-спасательные операции в труднодоступной местности, а также медицинскую эвакуацию пострадавших и помогать в других видах авиационных работ. Дополнительно Ми-8 оборудован усиленной системой внешней подвески и вспомогательной силовой установкой.

Теперь в авиапарке МЧС России - 92 воздушных судна: 23 самолета и 69 вертолетов. Александр Куренков, глава ГУ МЧС РФ

В пресс-службе ГУ МЧС отметили, что в 2023 году ожидаются еще два воздушных судна. Они в скором времени поступят в Северо-Западный авиационно-спасательный центр, расположенный в Петербурге, с дальнейшей передислокацией в Архангельск для прикрытия от угроз Арктической зоны.

Из коммунальной квартиры на Моховой эвакуировали более 20 человек.

Фото и видео: ГУ МЧС России