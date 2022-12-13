В Киевской области раскольники пытаются захватить храм канонической УПЦ

Верующие не пускают людей в военной форме в храм в селе Требухов.

Противники канонической Украинской православной церкви пытаются захватить храм, расположенный на территории населенного пункта Требухов в Киевской области. Об этом рассказали представители местного Союза православных журналистов. По социальным сетям распространились кадры попытки военных людей в форме прорваться на территорию религиозного здания в селе, однако их не пропускают местные прихожане.

село Требухов, Киевская область. Идет захват храма УПЦ. пост СПЖ в ТГ-канале

Напомним, что за последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории Украины волну религиозных гонений на каноническую Украинскую православную церковь. При поддержке раскольнической УПЦ чиновники проводят рейдерские захваты местных храмов, а местные националисты нападают на духовенство, священников и обычных верующих, на территории монастырей проводятся обыски.

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Фото и видео: Telegram / СПЖ - новости Православия