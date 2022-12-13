На Украине сообщили о "минировании" Киево-Печерской лавры

К зданию прибыли взрывотехники.

Утром 20 апреля украинским властям сообщение о "минировании" Киево-Печерской лавры. Соответствующее заявление предоставили в социальных сетях Союз православных журналистов (СПЖ). Специалисты опубликовали пост в собственном Telegram-канале. Позже очевидцы отметили, что на территорию религиозного объекта прибыли взрывотехники и кинологи с собаками.

Поступило сообщение, что Киево-Печерскую лавру "заминировали". В лавру подтянулись силовики, и приехала пожарная машина. пост СПЖ

В настоящее время около здания Киево-Печерской лавры собрались местные прихожане. В Союзе православных журналистов заметили, что верующие пришли на богослужение, однако их пока что не пустили внутрь в обитель.

СМИ: На территорию Киево-Печерской лавры пришла полиция.

Фото и видео: Telegram / СПЖ - новости Православия