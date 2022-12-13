СМИ: На территорию Киево-Печерской лавры пришла полиция

В украинской столице фиксируется новый виток конфликта вокруг религиозного объекта.

Союз православных журналистов Украины сообщает о том, что на территорию Киево-Печерской лавры пришла полиция и блокирует входы в помещения.

На территорию монастыря пришла полиция, блокируют вход в помещения. пост СПЖ на Украине

Напомним, что эскалация конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления украинского министерства по культуре о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. Власти потребовали от местных монахов покинуть занимаемую территорию еще 29 марта. Однако священнослужители могли остаться там в том случае, если бы решились перейти в раскольническую Православную церковь Украины. Верующие не пропустили комиссию по приему объектов религиозного значения, так как у сотрудников отсутствовало судебное решение на осуществление деятельности. Позже наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил общественности о том, что компромиссов по лавре быть не может, так как братия будет стоять до конца. Подан иск в Хозяйственный суд Киева, так как священники считают, что Минкульт не мог разорвать договор аренды в одностороннем режиме.

В УПЦ рассказали об обстановке на территории Киево-Печерской лавры.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости