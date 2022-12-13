В УПЦ рассказали об обстановке на территории Киево-Печерской лавры

На утро 4 апреля верующие продолжают молиться вокруг лавры.

Обстановка на территории Киево-Печерской лавры во вторник 4 апреля складывается спокойная, а местные верующие завершают утреннюю молитву. Об этом говорится в офииальном Telegram-канале канонической Украинской православной церкви.

Лавра, сегодня утром все спокойно. Верующие завершают молитву пост УПЦ в соцсетях

Новый виток эскалации конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления для УПЦ от украинского министерства по культуры о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. От местных монахов власти потребовали покинуть лавру 29 марта. Глава профильного ведомства Александр Ткаченко пояснил, что священнослужители могут остаться на территории при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Также комиссия заповедника должна была начать прием объектов 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ считают, что у чиновников нет никаких полномочий для начала работы, так как они не предоставили судебное постановление. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) ранее заявил общественности о том, что компромиссов по религиозному объекту быть не может, так как местная братия будет стоять до конца.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что отправлен под домашний арест.

Фото и видео: Telegram / Українська Православна Церква