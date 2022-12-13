Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что отправлен под домашний арест

Священнослужитель подписал протокол.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил местным журналистам о том, что его отправили под домашний арест. Такое заявление священнослужитель также сделал перед прихожанами. Ролик распространился по социальным сетям. В разговоре митрополит отметил, что ему требуется подписать протокол. Ранее в УПЦ сообщали, что настоятель вызван на допрос, который должен был состояться в 12 часов дня по московскому времени. В субботу митрополит сообщил, что ему предъявили подозрения со стороны Службы Безопасности Украины. В обители подозреваемого проводились обыски. Настоятель отметил, что ранее ему "в двух словах" объяснили какие претензии выдвигают украинские власти. Его подозревают с сотрудничестве с Росси ей, а также в межрелигиозном разжигании вражды. Митрополит Павел назвал действия уиевского режима гонениями на церковь.

Наместнику Киево-Печерской лавры предъявили обвинения.

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