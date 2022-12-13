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Наместнику Киево-Печерской лавры предъявили обвинения

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СБУ обыскивают обитель священнослужителя.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил местным журналистам о том, что киевский режим предъявил ему подозрения. Очевидцы объяснили, что сотрудники Службы Безопасности Украины уже начали проводить оперативные мероприятия в 42-ом корпусе Лавры. Именно там проживает священнослужитель, руководитель православной обители. Сам митрополит пояснил, что украинские власти только "в двух словах" пояснили в чем его обвиняют. Речь идет о статье за сотрудничество с Россией и межрелигиозном разжигании ненависти.

Сегодня в 07:30 мне вручили подозрение. <...> Сейчас в моем доме будут обыски... Еще и говорят, что я проклинал президента.

митрополит Павел

По последнему обвинению митрополитзаметил, что никого не проклинал, а просто прочитировал в своем видеообращении строки из Евангелия.

Митрополит Павел заявил о планирующемся захвате Киево-Печерской Лавры.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье

Теги: киево-печерская лавра, право на вероисповедание, сбу, упц
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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