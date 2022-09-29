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В Киеве заявили об "охоте" на офшорные средства российских бизнесменов

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Денис Маслов объяснил разницу между "заморозкой активов" и их арестом.

В Киеве заявили об "охоте" на офшорные средства российских бизнесменов. Соответствующей информацией с местными журналистами в эфире украинского телеканала сделал глава комитета Верховной Рады по правовой политике. Денис Маслов объяснил, что проект разрабатывается совместно с американскими коллегами. Планируется объявить об аресте и изъятии денежных средств и имущества граждан РФ и компаний.

Мы охотимся, скажу так, за средствами в офшорах – от российского бизнеса, государственных компаний. Охотимся при поддержке США и их специалистов.

Денис Маслов, депутат Украины

Политик объяснил, что глава государства Владимир Зеленский, а также руководитель офиса Зеленского, министр иностранных дел, ряд должностных лиц и специалистов работают над документами и правовым механизмом, чтобы средства россиян можно было направить на нужды украинского народа и властей. Денис Маслов  добавил, что заморозка средств не аналогичен аресту или взыскания.

Белый дом подтвердил выделение помощи Украине на 1,1 миллиарда долларов.

Фото и видео: Telegram / Верховна Рада України

Теги: верховная рада, денис маслов, олигархи, оффшоры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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