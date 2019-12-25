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В Киеве заявили о полном праве Украины перекрыть Северо-Крымский канал
Сегодня, 10:38
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matveyvn

В Киеве заявили о полном праве Украины перекрыть Северо-Крымский канал

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Ведь искусственное технологическое сооружение находится на территории страны.

В Киеве заявили о полном праве Украины перекрыть Северо-Крымский канал. С заявлением выступил постоянный представитель президента Украины на полуострове Антон Кориневич на своей странице в Facebook.

По его словам, Украина полностью финансирует Северо-Крымский канал, поэтому имеет полное право заблокировать его работу.

Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла искусственное технологическое сооружение.

Антон Кориневич, постоянный представитель президента Украины в Крыму

Он добавил, что сооружение находится на территории Украины и под её юрисдикцией. Функционирование его оплачивается также из бюджета этой страны.

Кориневич отметил, что Днепр свободно течёт по территории Белоруссии, Украины и России и никто не ограничивал доступ местных жителей к реке.

Ранее в Госдуме оценили идею по созданию площадки по "деоккупации" Крыма.

Фото: pixabay.com

Теги: крым, северо-крымский канал, украина
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей, События на Украине, Новости России,

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