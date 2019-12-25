Он предложил тем, кто считает эту идею адекватной, собираться в Сибирь.

В Госдуме оценили идею по созданию площадки по "деоккупации" Крыма. С заявлением выступил депутат Госдумы РФ от полуострова Константин Бахарев.

Накануне на Украине выступили с идеей создать международную переговорную площадку по "деоккупации" Крыма. Российский парламентарий назвал эту идею бессмысленной и напомнил, что за нарушение территориальной целостности РФ предусмотрена ответственность. Он предложил тем, кто считает эту идею адекватной, собираться в Сибирь.

Где основным занятием ее участников станут не популистские высказывания и демагогия, а реальная полезная работа - уборка снега. Константин Бахарев, депутат Госдумы

Ранее на Украине рассказали о "сдаче" Крыма по просьбе экс-президента США Барака Обамы.

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