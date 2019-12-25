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В Госдуме оценили идею по созданию площадки по "деоккупации" Крыма
Сегодня, 10:19
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matveyvn

В Госдуме оценили идею по созданию площадки по "деоккупации" Крыма

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Он предложил тем, кто считает эту идею адекватной, собираться в Сибирь.

В Госдуме оценили идею по созданию площадки по "деоккупации" Крыма. С заявлением выступил депутат Госдумы РФ от полуострова Константин Бахарев.

Накануне на Украине выступили с идеей создать международную переговорную площадку по "деоккупации" Крыма. Российский парламентарий назвал эту идею бессмысленной и напомнил, что за нарушение территориальной целостности РФ предусмотрена ответственность. Он предложил тем, кто считает эту идею адекватной, собираться в Сибирь.

Где основным занятием ее участников станут не популистские высказывания и демагогия, а реальная полезная работа - уборка снега.

Константин Бахарев, депутат Госдумы

Ранее на Украине рассказали о "сдаче" Крыма по просьбе экс-президента США Барака Обамы.

Фото: pixabay.com

Теги: госдума, крым, парламент
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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